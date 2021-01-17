В Израиле 13 человек получили паралич лица после вакцинации от COVID-19

В Израиле 13 человек испытали симптомы паралича лица после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом американской компании Pfizer.

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на отчёт израильского Минздрава.

По данным министерства, число случаев паралича лицевого нерва может быть выше.

«В течение как минимум 28 часов я ходил с ним (параличом лица. — RT)», — приводит газета заявление одного из пострадавших.

В Израиле утром 20 декабря началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

Первым от COVID-19 привился израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.