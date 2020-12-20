В Израиле началась вакцинация от коронавируса
В Израиле утром 20 декабря началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует государственный телеканал «Кан».
- Reuters
Отмечается, что сначала будут вакцинированы медицинские работники и люди из групп риска.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране был вакцинирован от коронавируса препаратом Pfizer.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: