В Израиле началась вакцинация от коронавируса

В Израиле утром 20 декабря началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует государственный телеканал «Кан».

Отмечается, что сначала будут вакцинированы медицинские работники и люди из групп риска.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране был вакцинирован от коронавируса препаратом Pfizer.