Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса
- Reuters
Трансляцию процедуры вела государственная телерадиокомпания Kan 11.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию главы израильского правительства, процедура вакцинации «проводилась перед камерами в прямом эфире, с тем чтобы личным примером побудить широкую общественность к вакцинации».
Ранее Нетаньяху сообщил, что первым в стране получит прививку от коронавируса.
Кроме того, 14 декабря Израильский институт биологических исследований получил одобрение Минздрава страны на начало второго этапа клинических испытаний собственной вакцины.