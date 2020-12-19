Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вакцинирован от коронавируса препаратом Pfizer.
Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса
  • Reuters

Трансляцию процедуры вела государственная телерадиокомпания Kan 11.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию главы израильского правительства, процедура вакцинации «проводилась перед камерами в прямом эфире, с тем чтобы личным примером побудить широкую общественность к вакцинации».

Ранее Нетаньяху сообщил, что первым в стране получит прививку от коронавируса.

Кроме того, 14 декабря Израильский институт биологических исследований получил одобрение Минздрава страны на начало второго этапа клинических испытаний собственной вакцины.

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