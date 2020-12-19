Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вакцинирован от коронавируса препаратом Pfizer.

Трансляцию процедуры вела государственная телерадиокомпания Kan 11.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию главы израильского правительства, процедура вакцинации «проводилась перед камерами в прямом эфире, с тем чтобы личным примером побудить широкую общественность к вакцинации».

Ранее Нетаньяху сообщил, что первым в стране получит прививку от коронавируса.

Кроме того, 14 декабря Израильский институт биологических исследований получил одобрение Минздрава страны на начало второго этапа клинических испытаний собственной вакцины.