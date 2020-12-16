Нетаньяху первым в Израиле получит прививку от коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране получит прививку от коронавируса. Его вакцинируют 19 декабря.

«В субботу вечером я буду вакцинирован от коронавируса. Я попросил, чтобы мне сделали прививку первым, чтобы служить примером и убедить (других. — RT) вакцинироваться», — написал он в Twitter.

Как пишет ТАСС, первая партия вакцины Pfizer была доставлена в аэропорт им. Бен-Гуриона возле Тель-Авива 9 декабря.

Кроме того, 14 декабря Израильский институт биологических исследований получил одобрение Минздрава страны на начало второго этапа клинических испытаний собственной вакцины.