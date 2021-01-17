Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 791 979

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 8 932 и достигло 1 791 979.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Общее число летальных исходов в Аргентине составило 45 295.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 573 104 пациентов с коронавирусом.

Ранее министр науки, технологий и инноваций Аргентины Роберто Сальваресса сообщил, что в стране зафиксировали случай заболевания, вызванного новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании.