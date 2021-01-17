Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 791 979
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Общее число летальных исходов в Аргентине составило 45 295.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 573 104 пациентов с коронавирусом.
Ранее министр науки, технологий и инноваций Аргентины Роберто Сальваресса сообщил, что в стране зафиксировали случай заболевания, вызванного новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании.