В Аргентине выявили британский штамм коронавируса
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом он заявил на своей странице в Twitter.
«Межинституциональный совет… по изучению SARS-CoV-2 выявил путешественника, приехавшего… с SARS-CoV-2 из Великобритании. Об этом проинформировали санитарные службы», — написал министр.
Отмечается, что речь идёт об аргентинце — резиденте Великобритании. В настоящее время он находится на карантине у себя дома.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.