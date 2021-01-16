В Аргентине выявили британский штамм коронавируса

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Министр науки, технологий и инноваций Аргентины Роберто Сальваресса сообщил, что в стране зафиксировали случай заболевания, вызванного новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании.
В Аргентине выявили британский штамм коронавируса
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Межинституциональный совет… по изучению SARS-CoV-2 выявил путешественника, приехавшего… с SARS-CoV-2 из Великобритании. Об этом проинформировали санитарные службы», — написал министр.

Отмечается, что речь идёт об аргентинце — резиденте Великобритании. В настоящее время он находится на карантине у себя дома.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук  Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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