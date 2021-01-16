CNN: в Вашингтоне полиция Капитолия задержала вооружённого мужчину

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В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину с оружием, который пытался попасть на охраняемую территорию.
CNN: в Вашингтоне полиция Капитолия задержала вооружённого мужчину
  • Reuters
  • © Eduardo Munoz

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, речь идёт о жителе штата Вирджиния Уэсли Алане Билере. Он пытался проникнуть на закрытую территорию. У него был при себе пистолет и более 500 патронов.

Ранее федеральные прокуроры в американском штате Аризона отказались от своего заявления о том, что участники беспорядков в Капитолии намеревались захватить и убить конгрессменов.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В ходе беспорядков погибли пять человек.

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