Около 100 уголовных дел заведено из-за беспорядков в Вашингтоне

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Около 100 уголовных дел заведено в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил и. о. федерального прокурора Майкл Шервин.
Около 100 уголовных дел заведено из-за беспорядков в Вашингтоне
  • Reuters

«У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них — федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что задержано более 100 человек, определено свыше 270 подозреваемых.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.

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