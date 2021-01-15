Около 100 уголовных дел заведено из-за беспорядков в Вашингтоне

Около 100 уголовных дел заведено в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил и. о. федерального прокурора Майкл Шервин.

«У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них — федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что задержано более 100 человек, определено свыше 270 подозреваемых.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.