Прокуроры США отказались от слов о намерении участников беспорядков убить конгрессменов

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Федеральные прокуроры в американском штате Аризона отказались от своего заявления о том, что участники беспорядков в Капитолии намеревались захватить и убить конгрессменов.
Прокуроры США отказались от слов о намерении участников беспорядков убить конгрессменов
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что обвинение отказалось от этих слов, поскольку не готово к рассуждениям о том, насколько убедительны доказательства планов по захвату и убийству.

Это произошло после того как и. о. федерального прокурора Майкл Шервин заявил, что прямых попыток захвата и убийства не было.

Ранее стало известно, что около 100 уголовных дел заведено в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января.

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