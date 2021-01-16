Прокуроры США отказались от слов о намерении участников беспорядков убить конгрессменов
- Reuters
Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что обвинение отказалось от этих слов, поскольку не готово к рассуждениям о том, насколько убедительны доказательства планов по захвату и убийству.
Это произошло после того как и. о. федерального прокурора Майкл Шервин заявил, что прямых попыток захвата и убийства не было.
Ранее стало известно, что около 100 уголовных дел заведено в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января.