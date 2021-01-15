В ВОЗ не исключили введения иммунных паспортов для путешествий

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19.
В ВОЗ не исключили введения иммунных паспортов для путешествий
  • Reuters

«Если вы посмотрите на рекомендации чрезвычайного комитета относительно подтверждения вакцинации для путешественников за рубеж, то там сказано: «На данный момент». Не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что нам не хватает критических доказательств, которые касаются того, будут ли переносчиками вакцинированные и могут ли они опять заболеть. А также потому, что никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что чрезвычайный комитет на данный момент не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения рекомендует на данный момент не вводить требования о доказательстве вакцинации от COVID-19 для международных поездок.

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