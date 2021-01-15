США сократили контингенты в Афганистане и Ираке

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Соединённые Штаты сократили численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс., сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер.
США сократили контингенты в Афганистане и Ираке
  • globallookpress.com

«Сегодня численность военных США в Афганистане достигла 2,5 тыс. человек... Соединённые Штаты сократили контингент в Ираке до 2,5 тыс. человек по приказу президента Дональда Трампа, о чём я объявил 17 ноября 2020 года», — говорится в пресс-релизе на сайте Пентагона.

В ноябре сообщалось, что к 15 января 2021 года США сократят численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.

И. о. главы Пентагона призвал завершить все войны с участием США.

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