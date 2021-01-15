Трамп заявил о приверженности останавливать «бесконечные войны»

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Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что всегда будет привержен прекращению бесконечных войн.
Трамп заявил о приверженности останавливать «бесконечные войны»
  • Reuters

По его словам, количество американского военного контингента в Афганистане, Ираке и Сирии находится «на самом низком уровне за многие годы».

«Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны. Было огромной честью восстановить вооружённые силы и поддерживать наших храбрых мужчин и женщин в форме», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты выведут из Сомали большую часть войск к началу 2021 года.

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