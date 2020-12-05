США выведут большую часть военных из Сомали в начале 2021 года

Соединённые Штаты выведут из Сомали большую часть войск к началу 2021 года. Об этом сообщили в Пентагоне.

В сообщении отмечается, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о переброске большей части американских военных из Сомали к началу 2021 года.

«США не уходят и не покидают Африку», — говорится в заявлении.

В Пентагоне отметили, что, несмотря на вывод американских войск из Сомали, продолжат бороться с проповедующими насилие экстремистскими организациями, которые могут угрожать безопасности США.

«Соединённые Штаты сохранят за собой возможность осуществлять целевые контртеррористические операции в Сомали», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что часть американских войск может быть перебазирована за пределы Восточной Африки, а оставшиеся — в страны, не граничащие с Сомали.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что к 15 января 2021 года США сократят численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.