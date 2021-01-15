В Турции рассказали о «положительном письме» Эрдогану от Макрона
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«Два дня назад мы получили положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он от руки написал приветствие на турецком: «Дорогой Тайип», — сказал министр.
Он добавил, что Эрдоган ответил французскому президенту взаимностью. Как отмечает газета, в первую очередь речь идёт о телефонных звонках и видеоконференциях.
В октябре турецкий лидер заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.
Это произошло после того, как Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о Макроне. Как передавало агентство Anadolu, Эрдоган рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».
Такое заявление он сделал в связи с тем, что Макрон назвал ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».