В Турции рассказали о «положительном письме» Эрдогану от Макрона

Короткая ссылка
Французский президент Эммаунэль Макрон направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану «положительное письмо» с предложением развивать отношения, рассказал газете Sabah глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Турции рассказали о «положительном письме» Эрдогану от Макрона
  • © L.Urman/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Два дня назад мы получили положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он от руки написал приветствие на турецком: «Дорогой Тайип», — сказал министр.

Он добавил, что Эрдоган ответил французскому президенту взаимностью. Как отмечает газета, в первую очередь речь идёт о телефонных звонках и видеоконференциях.

В октябре турецкий лидер заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности. 

Это произошло после того, как Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о Макроне. Как передавало агентство Anadolu, Эрдоган рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».

Такое заявление он сделал в связи с тем, что Макрон назвал ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить