В Турции рассказали о «положительном письме» Эрдогану от Макрона

Французский президент Эммаунэль Макрон направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану «положительное письмо» с предложением развивать отношения, рассказал газете Sabah глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Два дня назад мы получили положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он от руки написал приветствие на турецком: «Дорогой Тайип», — сказал министр.

Он добавил, что Эрдоган ответил французскому президенту взаимностью. Как отмечает газета, в первую очередь речь идёт о телефонных звонках и видеоконференциях.

В октябре турецкий лидер заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.

Это произошло после того, как Франция отозвала посла в Турции из-за слов Эрдогана о Макроне. Как передавало агентство Anadolu, Эрдоган рекомендовал своему французскому коллеге «проверить свою психику».

Такое заявление он сделал в связи с тем, что Макрон назвал ислам «религией, переживающей кризис по всему миру».