Эксперт прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу

Научный сотрудник Дипломатической академии МИД России, директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин в беседе с RT прокомментировал начатый Россией процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

«Выходила (из договора. — RT) администрация Трампа, и это не единственный документ, из которого вышли американцы... США хотели ликвидировать всё, что позволяло их как-либо ограничивать или контролировать. Американская стратегия повсеместного доминирования диктовала такой стиль поведения», — заявил Козюлин.

Как объяснил эксперт, дальнейшее участие России в договоре означало бы выполнение Москвой своих обязательств в одностороннем порядке.

«Поскольку европейцы тоже хотели, чтобы механизм был сохранён, Россия тоже рассматривала такой вариант и долго сохраняла своё участие. Чисто технически... совершенно непонятно, как обеспечить недоступность полученных данных для США, которые вышли из этого договора», — рассказал специалист.

По словам Козюлина, решение США приостановить своё участие в ДОН нанесло ущерб общемировой безопасности.

Ранее в МИД России сообщили о начале выхода российской стороны из ДОН.

22 ноября 2020 года стало известно, что США официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках договора.