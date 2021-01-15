Эксперт прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу

Короткая ссылка
RT
Научный сотрудник Дипломатической академии МИД России, директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин в беседе с RT прокомментировал начатый Россией процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Эксперт прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу
  • © Минобороны РФ

«Выходила (из договора. — RT) администрация Трампа, и это не единственный документ, из которого вышли американцы... США хотели ликвидировать всё, что позволяло их как-либо ограничивать или контролировать. Американская стратегия повсеместного доминирования диктовала такой стиль поведения», — заявил Козюлин.

Как объяснил эксперт, дальнейшее участие России в договоре означало бы выполнение Москвой своих обязательств в одностороннем порядке.

«Поскольку европейцы тоже хотели, чтобы механизм был сохранён, Россия тоже рассматривала такой вариант и долго сохраняла своё участие. Чисто технически... совершенно непонятно, как обеспечить недоступность полученных данных для США, которые вышли из этого договора», — рассказал специалист.

По словам Козюлина, решение США приостановить своё участие в ДОН нанесло ущерб общемировой безопасности.

Ранее в МИД России сообщили о начале выхода российской стороны из ДОН.

22 ноября 2020 года стало известно, что США официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках договора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить