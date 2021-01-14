Десять республиканцев проголосовали за резолюцию об импичменте Трампа

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Десять членов палаты представителей конгресса США из республиканской партии проголосовали за резолюцию об импичменте действующего президента США Дональда Трампа.
Десять республиканцев проголосовали за резолюцию об импичменте Трампа
  • AFP

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что 232 члена палаты проголосовали за, 197 — против.

Ранее сообщалось, что палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

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