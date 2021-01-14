Десять республиканцев проголосовали за резолюцию об импичменте Трампа

Десять членов палаты представителей конгресса США из республиканской партии проголосовали за резолюцию об импичменте действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что 232 члена палаты проголосовали за, 197 — против.

Ранее сообщалось, что палата представителей приступила к рассмотрению резолюции об импичменте Трампа, после чего начались двухчасовые дебаты по импичменту.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.

После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.