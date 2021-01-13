Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу

Короткая ссылка
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу, в настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом, сообщили в МИД России.
Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу
  • РИА Новости

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», — сказала журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости. 

Как ранее сообщил блогер Илья Варламов, он был задержан в городе Капоэта в Южном Судане вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и ещё тремя россиянами. По его словам, они приехали в Африку как туристы.

После этого в посольстве России в Уганде и Южном Судане сообщили, что находятся на связи с российскими гражданами и предпринимают усилия по их освобождению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить