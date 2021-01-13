Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу, в настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом, сообщили в МИД России.

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», — сказала журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

Как ранее сообщил блогер Илья Варламов, он был задержан в городе Капоэта в Южном Судане вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и ещё тремя россиянами. По его словам, они приехали в Африку как туристы.

После этого в посольстве России в Уганде и Южном Судане сообщили, что находятся на связи с российскими гражданами и предпринимают усилия по их освобождению.