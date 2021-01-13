Блогер Варламов сообщил о своём задержании в Южном Судане

Блогер Илья Варламов сообщил, что он и ещё четыре человека задержаны в Южном Судане. Об этом говорится на сайте Варламова.

«В городе Капоэта в Южном Судане задержаны Илья Варламов, его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург. Они приехали в Африку как туристы», — говорится в сообщении.

Как пояснил сам Варламов, они приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу Южного Судана Джубу, однако «потом приехали какие-то военные или чекисты», которые начали обыскивать багаж туристов.

«И они увидели пульт от дрона (а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде). И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали. В итоге они сняли нас с самолёта и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаём телефоны», — рассказал Варламов.

Позднее блогер добавил, что им объявили об аресте.

Как пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в Уганде, которое курирует Южный Судан, дипломаты получили от россиян обращение в связи с их задержанием.

Сотрудник российский миссии отметил, что «они пока не арестованы, пока только задержаны», в настоящее время по этому вопросу «ведётся работа».