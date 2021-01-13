Посольство находится на связи с задержанными в Южном Судане россиянами
- РИА Новости
«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с росгражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что был задержан в городе Капоэта в Южном Судане вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и ещё тремя россиянами. По его словам, они приехали в Африку как туристы.