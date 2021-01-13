Посольство находится на связи с задержанными в Южном Судане россиянами

МИД России в курсе задержания в Южном Судане российских граждан, посольство в Уганде и Южном Судане находится с ними на связи. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с росгражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что был задержан в городе Капоэта в Южном Судане вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и ещё тремя россиянами. По его словам, они приехали в Африку как туристы.