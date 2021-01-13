Посольство находится на связи с задержанными в Южном Судане россиянами

Короткая ссылка
МИД России в курсе задержания в Южном Судане российских граждан, посольство в Уганде и Южном Судане находится с ними на связи. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Посольство находится на связи с задержанными в Южном Судане россиянами
  • РИА Новости

«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с росгражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что был задержан в городе Капоэта в Южном Судане вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и ещё тремя россиянами. По его словам, они приехали в Африку как туристы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить