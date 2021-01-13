В Швейцарии ожидают третью волну коронавируса в феврале

Швейцарию может ждать третья волна коронавирусной инфекции в феврале в связи с распространением выявленного в Великобритании нового штамма COVID-19, считает глава федерального департамента внутренних дел страны Ален Берсе.

«Мы отмечаем быстрое развитие в нашей стране мутации вируса, которая на 50—70% заразнее вируса, который мы знали. Мы полагаем, что с развитием этой мутации количество заражений будет удваиваться каждую неделю, что приведёт нас в феврале к третьей волне заболеваемости, которая будет сильнее предыдущих», — цитирует его РИА Новости.

С 13 января в Швейцарии приняли решение ужесточить ограничительные меры и закрыли все непродовольственные магазины в стране.

В конце декабря премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о риске возникновения в Германии после праздников третьей волны коронавируса.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельски также сообщил, что власти страны готовятся к потенциальной третьей волне COVID-19 в феврале наряду с пиком сезона гриппа.