YouTube запретил аккаунту Трампа загружать новые видео

Видеохостинг YouTube запретил на семь дней аккаунту действующего президента США Дональда Трампа загружать новые видео, сообщает портал Axios.

«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу сохраняющей возможности насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выписали «страйк» за нарушение нашей политики подстрекательства к насилию», — говорится в заявлении YouTube.

Отмечается, что каналу запрещается загружать видео сроком на семь дней, при этом этот бан может быть расширен на больший срок.

Также на канале Трампа отключены комментарии.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа. Кроме того, Трампа забанили в Facebook и Instagram.