Иранский телеканал Press TV заявил о блокировке аккаунта на Facebook

Иранский телеканал Press TV заявил, что его аккаунт на Facebook заблокирован. Как сообщается, на страницу иранского СМИ подписаны около 4 млн пользователей социальной сети.

«Facebook заблокировал аккаунт Press TV с почти 4 млн подписчиков, утверждая, что англоязычный международный новостной телеканал не имеет право использовать эту платформу», — говорится в сообщении телеканала.

В уведомлении администрация Facebook заявила, что решение является окончательным, а дополнительную информацию предоставить не может по «причинам безопасности».

3 декабря портал Baltnews заявил о блокировке его страницы в социальной сети Facebook.

Также в декабре соцсеть Instagram без объяснения причин заблокировала аккаунт RT Documentary, а ноябре YouTube сообщил о возможности ограничения на своей платформе канала RT Spanish из-за публикации видеоролика с заявлением венесуэльского лидера Николаса Мадуро.