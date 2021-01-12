Иранский телеканал Press TV заявил о блокировке аккаунта на Facebook
- Reuters
«Facebook заблокировал аккаунт Press TV с почти 4 млн подписчиков, утверждая, что англоязычный международный новостной телеканал не имеет право использовать эту платформу», — говорится в сообщении телеканала.
В уведомлении администрация Facebook заявила, что решение является окончательным, а дополнительную информацию предоставить не может по «причинам безопасности».
3 декабря портал Baltnews заявил о блокировке его страницы в социальной сети Facebook.
Также в декабре соцсеть Instagram без объяснения причин заблокировала аккаунт RT Documentary, а ноябре YouTube сообщил о возможности ограничения на своей платформе канала RT Spanish из-за публикации видеоролика с заявлением венесуэльского лидера Николаса Мадуро.