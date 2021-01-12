Иранский телеканал Press TV заявил о блокировке аккаунта на Facebook

Короткая ссылка
Иранский телеканал Press TV заявил, что его аккаунт на Facebook заблокирован. Как сообщается, на страницу иранского СМИ подписаны около 4 млн пользователей социальной сети.
Иранский телеканал Press TV заявил о блокировке аккаунта на Facebook
  • Reuters

«Facebook заблокировал аккаунт Press TV с почти 4 млн подписчиков, утверждая, что англоязычный международный новостной телеканал не имеет право использовать эту платформу», — говорится в сообщении телеканала.

В уведомлении администрация Facebook заявила, что решение является окончательным, а дополнительную информацию предоставить не может по «причинам безопасности».

3 декабря портал Baltnews заявил о блокировке его страницы в социальной сети Facebook.

Также в декабре соцсеть Instagram без объяснения причин заблокировала аккаунт RT Documentary, а ноябре YouTube сообщил о возможности ограничения на своей платформе канала RT Spanish из-за публикации видеоролика с заявлением венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить