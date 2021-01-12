Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины в России

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Компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса COVID-19 в России.
Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины в России
  • Reuters

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там отметили, что компания сотрудничает с международными организациями и правительствами стран по всему миру.

«Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», — сообщили в компании.

Ранее в Pfizer заявили, что не будут поставлять свою вакцину от коронавирусной инфекции в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.

10 января в РФПИ сообщили, что более 1,5 млн человек уже вакцинированы российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

Как подчеркнули в Минздраве, в ходе исследований и масштабной вакцинации он показывает высокую эффективность и безопасность.

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