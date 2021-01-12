Pfizer назвала условие поставок своей вакцины от COVID-19 в Россию

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Pfizer не будет поставлять свою вакцину от коронавирусной инфекции в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, поставка возможна только на уровне государственных соглашений, передаёт РБК со ссылкой на компанию.
Pfizer назвала условие поставок своей вакцины от COVID-19 в Россию
  • Reuters

Там отметили, что для преодоления глобального кризиса в сфере здравоохранения пока все поставки распределяются в рамках заключённых госсоглашений.

«В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», — говорится в сообщении.

10 января в РФПИ сообщили, что более 1,5 млн человек вакцинированы российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

Как подчеркнули в Минздраве, в ходе исследований и масштабной вакцинации он показывает высокую эффективность и безопасность.

В конце декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам разрешило использовать на территории ЕС вакцину американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой BioNTech для лиц старше 16 лет.

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