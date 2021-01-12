Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках вакцины «Спутник V»

Короткая ссылка
Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило российское посольство в Джакарте.
Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«У РФПИ есть партнёры, они с этими партнёрами работают. Процесс пока в стадии переговоров, и ещё нет понимания по возможным объёмам и срокам поставок», — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.

Ранее официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Также РФПИ заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз вакцины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить