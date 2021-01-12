Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках вакцины «Спутник V»

Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило российское посольство в Джакарте.

«У РФПИ есть партнёры, они с этими партнёрами работают. Процесс пока в стадии переговоров, и ещё нет понимания по возможным объёмам и срокам поставок», — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.

Ранее официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Также РФПИ заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз вакцины.