США включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма

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США внесли Кубу в список стран — спонсоров терроризма, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
США включили Кубу в список стран — спонсоров терроризма
  • Reuters

«Госдепартамент внёс Кубу в список государств — спонсоров терроризма за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам», — говорится в документе, распространённом Госдепом.

По словам Помпео, «кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия».

В сентябре 2020 года министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес во время выступления на сессии Генассамблеи ООН назвал поведение США «самой большой угрозой международному миру и безопасности».

В октябре 2019 года США приостановили авиаперелёты в аэропорты Кубы, за исключением столичного аэропорта имени Хосе Марти, а также ввели ограничения на въезд кубинских чиновников.

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