Пушков прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа в социальных сетях
«Из блокировки Трампа... американскими сетевыми гигантами будем делать серьёзные выводы», — написал он.
По его словам, «уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США».
«Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — добавил Пушков.
Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.
Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».