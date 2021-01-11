Дуров высказался о iOS и Android

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём блоге высказался об iOS и Android.

Он заявил, что «дуополия Apple и Google представляет для свобод гораздо большую проблему, чем Twitter».

По его словам, «Apple более опасна из двух компаний, потому что может полностью ограничить используемые вами приложения».

«Я призываю пользователей перейти с iOS на Android — это самое меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации», — написал Дуров.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.

Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».