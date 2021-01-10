Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Алжире

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Российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали в Алжире. Об этом сообщили в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Алжире
  • Reuters
  • © Sergey Pivovarov

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации «Спутника V» в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января», — говорится в сообщении.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Боливия зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V».

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