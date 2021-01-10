Токаев прокомментировал прошедшие в Вашингтоне беспорядки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января, где протестующие вторглись в Капитолий.

«Разумеется, как и весь мир, Казахстан внимательно наблюдает за происходящим в США. Полагаю, что с выводом, который сделал избранный президент США Джозеф Байден, необходимо согласиться. Захват Капитолия, цитадели американской демократии, безусловно, является беззаконием, экстремизмом. И в отношении беззакония, экстремизма должны приниматься соответствующие меры», — сказал Токаев журналистам. Его слова приводит ТАСС.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа, перешедшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

В Вашингтоне ввели режим ЧС, который будет действовать до 21 января — дня инаугурации Байдена.

Как отметили в МИД России, в Москве считают протесты в Вашингтоне внутренним делом Соединённых Штатов.