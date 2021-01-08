WP: задержанному в Капитолии потребовался переводчик с русского языка

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Одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии во время суда потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post.
WP: задержанному в Капитолии потребовался переводчик с русского языка
  • Reuters

Отмечается, что перед Верховным судом округа Колумбия предстали 40 обвиняемых в незаконном проникновении в собственность государства.

«Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», — приводит издание слова русскоязычного мужчины.

Другие данные о нём в статье не приводятся.

6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов. 

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