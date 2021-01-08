WP: задержанному в Капитолии потребовался переводчик с русского языка

Одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии во время суда потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post.

Reuters

Отмечается, что перед Верховным судом округа Колумбия предстали 40 обвиняемых в незаконном проникновении в собственность государства. «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», — приводит издание слова русскоязычного мужчины. Другие данные о нём в статье не приводятся. 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов.