Британия продолжит поддерживать Гуаидо после выборов в Венесуэле

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Британское правительство не признаёт новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы и продолжает поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом заявил глава Форин Офис Доминик Рааб.
Британия продолжит поддерживать Гуаидо после выборов в Венесуэле
  • Reuters

«Великобритания продолжает признавать венесуэльскую Национальную ассамблею, избранную в 2015 году, и её председателя в качестве временного президента, поскольку выборы в парламент в декабре не были свободными. Мы призываем всех лидеров Венесуэлы поддержать восстановление демократии», — написал он в Twitter.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС намерен продолжить поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и не признаёт итоги парламентских выборов в стране.

При этом в МИД России отметили, что Москва готова к тесному сотрудничеству с новым составом Национальной ассамблеи Венесуэлы, который приступил к исполнению своих обязанностей.

По итогам прошедших 6 декабря выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы пропрезидентская Единая социалистическая партия и союзные партии получили 91% мест в парламенте.

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