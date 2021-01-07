Эксперт прокомментировал продление блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT прокомментировал заявление главы Facebook Марка Цукерберга о том, что аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены как минимум ещё две недели.

«Американская Конституция разрешает что угодно говорить и выражать свою точку зрения, если это не нарушает американскую Конституцию. В данном случае мы имеем дело с тем, что американская компания под названием Facebook ограничивает конституционно гарантированное право любого американского гражданина, включая президента Соединённых Штатов, высказывать свою точку зрения», — считает Домрин.

Эксперт отметил, что «в данном случае, естественно, это работа американских СМИ против своего действующего президента».

«И в данном случае американский президент должен идти в Верховный суд США, чтобы защитить свои права», — добавил он.

Ранее Цукерберг заявил о продлении блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях.