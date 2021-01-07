В Госдуме прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
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«В Госдуме уже обращали внимание, что американские сети зачастую прекращают распространение контента по политическим причинам. И, безусловно, это проявление цензуры. Поскольку никакого экстремизма и противозаконных действий там нет», — заявил депутат.
По его мнению, «то, что происходит сейчас в США, беспрецедентно».
«Но это не повод для того, чтобы ограничивать граждан в правах на получение информации и свободе слова», — добавил Морозов.
Ранее Цукерберг заявил о продлении блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях.