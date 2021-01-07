В Госдуме прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил заявление главы Facebook Марка Цукерберга о том, что аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели.

«В Госдуме уже обращали внимание, что американские сети зачастую прекращают распространение контента по политическим причинам. И, безусловно, это проявление цензуры. Поскольку никакого экстремизма и противозаконных действий там нет», — заявил депутат.

По его мнению, «то, что происходит сейчас в США, беспрецедентно».

«Но это не повод для того, чтобы ограничивать граждан в правах на получение информации и свободе слова», — добавил Морозов.

Ранее Цукерберг заявил о продлении блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях.