Выявленный в Британии новый тип COVID-19 обнаружен в 22 странах Европы

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Новая разновидность коронавирусной инфекции COVID-19, которая первоначально была выявлена в Великобритании, уже обнаружена в 22 странах Европы, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Выявленный в Британии новый тип COVID-19 обнаружен в 22 странах Европы
  • Reuters

«Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант», — цитирует его ТАСС.

По словам Клюге, несмотря на то, что эта мутация коронавируса распространяется быстрее, это не приводит к значительным последствиям при заболевании.

Кроме того, данный тип COVID-19 уже зарегистрирован среди представителей всех возрастных категорий, поэтому детей нельзя отнести к группе повышенного риска.

Ранее сообщалось, что новая разновидность коронавируса из Великобритании выявлена в 41 стране.

В конце декабря глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что мутация COVID-19, которая является естественным процессом, продолжится.

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