Глава ВОЗ предупредил о грядущих новых проблемах вокруг коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что в 2021 году миру придётся столкнуться с «новыми проблемами», в том числе с новой разновидностью коронавируса.
Глава ВОЗ предупредил о грядущих новых проблемах вокруг коронавируса
  • АГН «Москва»

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Женеве.

«В грядущем году ожидаются… новые проблемы — например, новые разновидности COVID-19», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что необходимо помогать людям, которые «устали от пандемии», и обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами.

Как ранее отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, мутация коронавируса, которая является естественным процессом, продолжится.

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