Глава ВОЗ предупредил о грядущих новых проблемах вокруг коронавируса
- АГН «Москва»
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Женеве.
«В грядущем году ожидаются… новые проблемы — например, новые разновидности COVID-19», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что необходимо помогать людям, которые «устали от пандемии», и обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами.
Как ранее отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, мутация коронавируса, которая является естественным процессом, продолжится.