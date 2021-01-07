Шойгу сравнил подготовку визита Путина в САР с голливудским триллером

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что организацию визита российского президента Владимира Путина в сирийский Дамаск в январе 2020 года можно было бы взять за основу для учебного пособия или съёмок «триллера похлеще голливудского».
Шойгу сравнил подготовку визита Путина в САР с голливудским триллером
  • РИА Новости

Об этом он сказал в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» для телеканала «Россия 1».

«Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения... А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Он также сообщил, что решение о поездке в Дамаск было принято лично Путиным после доклада различных служб о появлении возможностей для завершения основного силового этапа в Сирии и начала восстановления мирной жизни.

«Конечно, это и работа военных, и восстановление экономики, жизни — оно требовало вообще такого подведения итогов и постановки задач на следующий этап», — отметил российский министр обороны.

По его словам, визит Путина показал гражданам Сирии и всему миру, что страна переходит на новый этап.

7 января 2020 года Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он также посетил командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в Сирийской Арабской Республике и проехал по улицам Дамаска.

Безопасность прилёта Путина в Сирию обеспечивали самолёты Су.

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