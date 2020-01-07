Безопасность прилёта Путина в Сирию обеспечивали самолёты Су

Российские военные самолёты обеспечивали безопасность прилёта президента России Владимира Путина в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во время приближения самолёта главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолёты Су», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее сообщалось, что Путин во время визита в Сирию встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, а также посетил командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в САР.

Позднее российский лидер направился в Турцию, где в среду, 8 января, примет участие в вводе в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», а также проведёт переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.