Безопасность прилёта Путина в Сирию обеспечивали самолёты Су

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Российские военные самолёты обеспечивали безопасность прилёта президента России Владимира Путина в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Безопасность прилёта Путина в Сирию обеспечивали самолёты Су
  • Архивное фото
  • © Михаил Климентьев/РИА Новости

«Во время приближения самолёта главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолёты Су», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее сообщалось, что Путин во время визита в Сирию встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, а также посетил командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в САР.

Позднее российский лидер направился в Турцию, где в среду, 8 января, примет участие в вводе в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», а также проведёт переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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