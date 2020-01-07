Безопасность прилёта Путина в Сирию обеспечивали самолёты Су
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«Во время приближения самолёта главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолёты Су», — приводит Интерфакс его слова.
Ранее сообщалось, что Путин во время визита в Сирию встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, а также посетил командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в САР.
Позднее российский лидер направился в Турцию, где в среду, 8 января, примет участие в вводе в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», а также проведёт переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.