CNN: Не менее 20 человек задержаны после беспорядков у Капитолия

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Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне, сообщает CNN.
CNN: Не менее 20 человек задержаны после беспорядков у Капитолия
  • Reuters

«Были замечены примерно 20 человек в пластиковых наручниках, их сажали в фургон полиции Капитолия, после того как они были выведены из здания сената Russel», — сообщает телеканал.

До этого сообщалось о 13 задержанных. 

Ранее в Вашингтоне сторонники Трампа, протестующие против результатов президентских выборов, прорвались в Капитолий и окружили зал сената. 

Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.

Вместе с этим сам Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.

RT ведёт трансляцию.

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