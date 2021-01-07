CNN: Не менее 20 человек задержаны после беспорядков у Капитолия

Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне, сообщает CNN.

«Были замечены примерно 20 человек в пластиковых наручниках, их сажали в фургон полиции Капитолия, после того как они были выведены из здания сената Russel», — сообщает телеканал.

До этого сообщалось о 13 задержанных.

Ранее в Вашингтоне сторонники Трампа, протестующие против результатов президентских выборов, прорвались в Капитолий и окружили зал сената.

Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.

Вместе с этим сам Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.

RT ведёт трансляцию.