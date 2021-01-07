Сторонники Трампа прорвались в здание конгресса — LIVE

В Белом доме подтвердили отправку бойцов Нацгвардии в Вашингтон

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Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани подтвердила информацию, что бойцы Нацгвардии США будут отправлены в Вашингтон, где в настоящий момент идут беспорядки.
В Белом доме подтвердили отправку бойцов Нацгвардии в Вашингтон
  • Reuters

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«По распоряжению президента Трампа направляется (в Вашингтон) Национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня», — отметила она.

Она также отметила, что президент США Дональд Трамп вновь призывает протестующих отказаться от насилия и сохранять мирный настрой демонстрации.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.

По данным СМИ, в ходе протестов был ранен один человек.

RT ведёт трансляцию.

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