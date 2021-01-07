В Белом доме подтвердили отправку бойцов Нацгвардии в Вашингтон
- Reuters
Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«По распоряжению президента Трампа направляется (в Вашингтон) Национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня», — отметила она.
At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.— Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021
We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.
Она также отметила, что президент США Дональд Трамп вновь призывает протестующих отказаться от насилия и сохранять мирный настрой демонстрации.
Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.
По данным СМИ, в ходе протестов был ранен один человек.
RT ведёт трансляцию.