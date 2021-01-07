США планируют провести на Украине хакатон по космической тематике

Госдепартамент США планирует провести на Украине хакатон для молодых специалистов и студентов, во время которого участники будут решать поставленные задачи, связанные с космической тематикой. Американское ведомство выделит грант на организацию мероприятия. С описанием проекта ознакомился RT.

«Европейский региональный космический хакатон — уникальная возможность для краудсорсинга инновационных технологических решений в рамках космической проблематики, развития нового поколения американских и европейских экспертов в космической области, а также продвижения сотрудничества США и Европы в этой сфере», — говорится в документе.

Предполагается, что в хакатоне примут участие студенты и специалисты из Соединённых Штатов, с Украины и ещё как минимум из десяти европейских государств. В качестве наставников будут приглашены авторитетные эксперты из США и других задействованных в мероприятии стран.

В ходе воркшопа и соревнования участники в составе интернациональных команд будут заниматься решением одной из поставленных задач, связанных с освоением космоса или безопасностью в космической сфере. Вопросы могут касаться, к примеру, кибербезопасности, производства космических ракет (в том числе с помощью 3D-печати), изучения и освоения Луны или Марса. Участникам также предстоит рассмотреть проблемы, связанные с космическим правом, мониторингом атмосферы, космическим мусором, проектировкой и запуском спутников, и другие.

На организацию мероприятий Госдеп готов выделить до $100 тыс. Ожидается, что хакатон состоится в сентябре 2021 года.

В ноябре 2020-го Украина присоединилась к американскому проекту «Артемида» по освоению Луны и строительству на ней станции Gateway.