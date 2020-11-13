Украина присоединилась к лунной программе NASA «Артемида»

Украина стала девятой страной, подписавшей договорённости в рамках американского проекта «Артемида» (Artemis) по освоению Луны и строительству на ней станции Gateway.

«Государственное космическое агентство Украины подписало договорённости в рамках программы NASA «Артемида» о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран — участников программы», — говорится в сообщении космического ведомства.

Там подчеркнули, что Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнёров NASA в рамках этой программы.

В мае 2019 года в NASA заявили, что американская лунная программа будет называться «Артемида» — сестра-близнец Аполлона и богиня Луны. Тогда в агентстве заявили, что это «название программы по возвращению астронавтов на поверхность Луны к 2024 году», в том числе высадки там первой женщины и ещё одного мужчины.

Как отмечал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Россия готова участвовать в проекте окололунной станции Gateway, если в нём будут соблюдаться принципы совместного принятия решений.

По словам Рогозина, проект Gateway слишком «американоцентричный», поэтому Россия не заинтересована в крупномасштабном участии в нём.