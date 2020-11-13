Украина присоединилась к лунной программе NASA «Артемида»
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- РИА Новости
«Государственное космическое агентство Украины подписало договорённости в рамках программы NASA «Артемида» о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран — участников программы», — говорится в сообщении космического ведомства.
Там подчеркнули, что Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнёров NASA в рамках этой программы.
В мае 2019 года в NASA заявили, что американская лунная программа будет называться «Артемида» — сестра-близнец Аполлона и богиня Луны. Тогда в агентстве заявили, что это «название программы по возвращению астронавтов на поверхность Луны к 2024 году», в том числе высадки там первой женщины и ещё одного мужчины.
Как отмечал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Россия готова участвовать в проекте окололунной станции Gateway, если в нём будут соблюдаться принципы совместного принятия решений.
По словам Рогозина, проект Gateway слишком «американоцентричный», поэтому Россия не заинтересована в крупномасштабном участии в нём.