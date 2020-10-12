Рогозин оценил возможность участия России в проекте окололунной станции

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Россия готова участвовать в проекте окололунной станции Gateway, если в нём будут соблюдаться принципы совместного принятия решений. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин оценил возможность участия России в проекте окололунной станции
  • globallookpress.com

«Самое важное, надо было бы прежде всего использовать те наработанные принципы международного сотрудничества, которые имели место при формировании МКС», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в рамках Международного астронавтического конгресса.

Рогозин уточнил, что на МКС все принципиальные решения принимаются совместно.

«Поэтому, если бы мы могли вернуться к этим принципам, то мы могли бы вернуться и к рассмотрению самого вопроса участия в этой программе», — добавил он.

По словам Рогозина, проект Gateway слишком «американоцентричный», и поэтому Россия не заинтересована в крупномасштабном участии в нём.

В мае в «Роскосмосе» заявляли, что проекты по освоению Луны могли бы стать фактором сотрудничества России и США. 

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