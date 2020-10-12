Рогозин оценил возможность участия России в проекте окололунной станции

Россия готова участвовать в проекте окололунной станции Gateway, если в нём будут соблюдаться принципы совместного принятия решений. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Самое важное, надо было бы прежде всего использовать те наработанные принципы международного сотрудничества, которые имели место при формировании МКС», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в рамках Международного астронавтического конгресса.

Рогозин уточнил, что на МКС все принципиальные решения принимаются совместно.

«Поэтому, если бы мы могли вернуться к этим принципам, то мы могли бы вернуться и к рассмотрению самого вопроса участия в этой программе», — добавил он.

По словам Рогозина, проект Gateway слишком «американоцентричный», и поэтому Россия не заинтересована в крупномасштабном участии в нём.

В мае в «Роскосмосе» заявляли, что проекты по освоению Луны могли бы стать фактором сотрудничества России и США.