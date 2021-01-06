В США допустили причастность российских хакеров к атакам в декабре

Спецслужбы США допустили причастность российских хакеров к произошедшим в декабре 2020 года атакам на американские правительственные сети.

Об этом говорится в совместном заявлении аппарата директора Нацразведки, Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства национальной безопасности и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

«Источник целенаправленной устойчивой угрозы, вероятно, происходит из России, несёт ответственность за подавляющее большинство или все недавно обнаруженные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей», — отмечается в тексте.

В декабре спецслужбы США сделали совместное заявление, в котором говорилось о выявленном «значительном киберинциденте», который «затронул сети внутри федерального правительства».

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может стоять за крупной кибератакой на Соединённые Штаты.