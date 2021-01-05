Саудовская Аравия откроет границу с Катаром

Короткая ссылка
Саудовская Аравия откроет общую границу с Катаром, а также воздушное пространство для самолётов этой страны в связи с урегулированием отношений между странами.
Саудовская Аравия откроет границу с Катаром
  • Reuters

Об этом заявил глава МИД Кувейта Ахмед Насер ас-Сабах, сославшись на соглашения между странами.

«Уже сегодня вечером достигнута договорённость об открытии воздушного пространства, а также сухопутных и морских границ между Саудовской Аравией и Катаром», — приводит Gulf News его слова.

Ранее СМИ писали, что власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта готовятся подписать 5 января соглашение о прекращении блокады Катара.

Также сообщалось, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд договорились подписать соглашение об урегулировании отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить