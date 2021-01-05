Саудовская Аравия откроет границу с Катаром

Саудовская Аравия откроет общую границу с Катаром, а также воздушное пространство для самолётов этой страны в связи с урегулированием отношений между странами.

Об этом заявил глава МИД Кувейта Ахмед Насер ас-Сабах, сославшись на соглашения между странами.

«Уже сегодня вечером достигнута договорённость об открытии воздушного пространства, а также сухопутных и морских границ между Саудовской Аравией и Катаром», — приводит Gulf News его слова.

Ранее СМИ писали, что власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта готовятся подписать 5 января соглашение о прекращении блокады Катара.

Также сообщалось, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд договорились подписать соглашение об урегулировании отношений.