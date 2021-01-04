Reuters: ряд стран Ближнего Востока отказался от блокады Катара
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- РИА Новости
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.
Отмечается, что Катар при этом откажется от исков, поданных в связи с блокадой.
Летом 2017 года ряд стран Ближнего Востока объявил блокаду Катару, которая подразумевала принятие ряда экономических и дипломатических шагов.
Чтобы избежать блокады, Катар должен был выполнить ряд условий. В частности, стране предъявили ультиматум из 13 пунктов.