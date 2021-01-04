Катар и Саудовская Аравия достигли соглашения об урегулировании отношений

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд согласились подписать соглашение об урегулировании отношений.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах.

Отмечается, что соответствующий документ будет подписан по итогам саммита лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который пройдёт на северо-западе Саудовской Аравии.

«Эмир Кувейта в понедельник вечером провёл телефонные разговоры с эмиром Катара и наследным принцем Саудовской Аравии, которые подтвердили желание укреплять братские отношения между странами региона, и они договорились подписать соглашение по итогам саммита в Эль-Улаа по урегулированию всех конфликтных вопросов», — сказал он.

Отмечается, что Кувейт в течение данного конфликта выступал в качестве посредника между странами.

Ранее СМИ писали, что власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта готовятся подписать 5 января соглашение о прекращении блокады Катара.

Летом 2017 года ряд стран Ближнего Востока объявил Катару блокаду, которая подразумевала принятие ряда экономических и дипломатических шагов.

Чтобы избежать блокады, Катар должен был выполнить ряд условий. В частности, стране предъявили ультиматум из 13 пунктов.