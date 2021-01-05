«Репортёры без границ» призвали немедленно освободить Ассанжа

Короткая ссылка
Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) призвала власти Великобритании немедленно освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
«Репортёры без границ» призвали немедленно освободить Ассанжа
  • Reuters

«Мы с большим облегчением узнали о том, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в Соединённые Штаты. В то же время мы крайне разочарованы тем, что суд не занял твёрдую позицию в пользу свободы прессы и защиты журналистов», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что «Репортёры без границ» призывают к немедленному освобождению Ассанжа.

4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.

Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить