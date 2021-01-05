«Репортёры без границ» призвали немедленно освободить Ассанжа

Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) призвала власти Великобритании немедленно освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Мы с большим облегчением узнали о том, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в Соединённые Штаты. В то же время мы крайне разочарованы тем, что суд не занял твёрдую позицию в пользу свободы прессы и защиты журналистов», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что «Репортёры без границ» призывают к немедленному освобождению Ассанжа.

4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.

Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.

Подробнее — в материале RT.