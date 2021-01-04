Минюст США прокомментировал решение суда в Лондоне по делу Ассанжа
- Reuters
«Хотя мы крайне разочарованы итоговым решением, мы удовлетворены тем, что США преуспели по каждому поднятому пункту закона», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в министерстве, американская сторона продолжит «добиваться экстрадиции Ассанжа в США».
4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.
Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.
Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.
Подробнее — в материале RT.