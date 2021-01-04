Минюст США прокомментировал решение суда в Лондоне по делу Ассанжа

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Минюст США разочарован решением лондонского суда отказать в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Минюст США прокомментировал решение суда в Лондоне по делу Ассанжа
  • Reuters

«Хотя мы крайне разочарованы итоговым решением, мы удовлетворены тем, что США преуспели по каждому поднятому пункту закона», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, американская сторона продолжит «добиваться экстрадиции Ассанжа в США».

4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.

Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.

Подробнее — в материале RT.

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