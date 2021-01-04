Минюст США прокомментировал решение суда в Лондоне по делу Ассанжа

Минюст США разочарован решением лондонского суда отказать в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Хотя мы крайне разочарованы итоговым решением, мы удовлетворены тем, что США преуспели по каждому поднятому пункту закона», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, американская сторона продолжит «добиваться экстрадиции Ассанжа в США».

4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.

Как ожидается, 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.

Подробнее — в материале RT.