В Словакии выявили заболевших новым типом коронавируса

В Словакии выявили первые случаи заболевания новой разновидностью коронавируса, которую ранее обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава словацкого Минздрава Марек Крайчи.

«Уже в первых образцах, взятых в районе Михаловце, специалистам из братиславского университета Коменского удалось идентифицировать так называемую «английскую мутацию», — написал он в Facebook.

Ранее первый случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 выявлили в Грузии.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.